В Петрозаводске девять детей получили травмы в ДТП с начала года

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила данные статистики по числу детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

За пять месяцев в Петрозаводске девять детей получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях, сообщают в ГИБДД.

Четыре ребенка были пассажирами транспортных средств, четыре несовершеннолетних пострадали при переходе дороги, один ребенок пострадал в качестве велосипедиста.

Треть происшествий зарегистрирована по вине детей (переход дороги вне установленного места, переход на запрещающий сигнал светофора, движение на велосипеде по проезжей части в возрасте младше 14 лет).

Ранее сообщалось, что водитель пригородного автобуса под Петрозаводском рисковал жизнями пассажиров.