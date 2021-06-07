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Водитель пригородного автобуса под Петрозаводском рисковал жизнями пассажиров

Новости. Общество
10:07, 08 Июня 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

Автоинспекторы нашли несколько нарушений при проверке рейсового автобуса, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Вечером 7 июня на сотрудники автоинспекции остановили на выезде из города рейсовый автобус. Перевозчик нарушил сразу несколько правил безопасности: количество пассажиров превышало количество посадочных мест — пассажиры перевозились стоя; несколько ремней безопасности были заблокированы.

В отношении водителя сотрудники автоинспекции вынесли постановления об административных нарушениях. Ремни были разблокированы на месте.

Пассажирам автоинспекторы напомнили о необходимости использования ремней безопасности при поездках на автобусах междугородного сообщения. Профилактическая беседа о контроле за их использованием была проведена и с водителем.

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Комментарии

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Самуил
2021-06-08 12:31:03
В одной из прошлых жизней поциент кир был Держимордой.
кир
2021-06-08 11:36:11
Был избит на месте происшествия. И делов то.
nae
2021-06-08 12:08:04
кир, кто, сотрудник ГИБДД? :)
Саныч
2021-06-08 11:01:44
Палку заработали, молодцы.
Беня
2021-06-08 10:29:38
Риск благородное дело. Кто не рискует, то не пьет шампаньское :) Хотя, справедливо и наоборот, кто не пьет шампаньское, тот не рискует
nae
2021-06-08 10:16:20
Власть в принципе зачастую подвергает граждан опасности, но ответственности за это, как правило, не несёт.
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