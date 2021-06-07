Водитель пригородного автобуса под Петрозаводском рисковал жизнями пассажиров

Автоинспекторы нашли несколько нарушений при проверке рейсового автобуса, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Вечером 7 июня на сотрудники автоинспекции остановили на выезде из города рейсовый автобус. Перевозчик нарушил сразу несколько правил безопасности: количество пассажиров превышало количество посадочных мест — пассажиры перевозились стоя; несколько ремней безопасности были заблокированы.

В отношении водителя сотрудники автоинспекции вынесли постановления об административных нарушениях. Ремни были разблокированы на месте.

Пассажирам автоинспекторы напомнили о необходимости использования ремней безопасности при поездках на автобусах междугородного сообщения. Профилактическая беседа о контроле за их использованием была проведена и с водителем.