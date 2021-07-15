В Петрозаводске девушка, на чью машину упало дерево, более 2,5 часов ждала помощи

В Петрозаводске на улице Калинина от сильного порыва ветра дерево сломалось и упало на автомобиль.

Напомним, 15 июля около 16.00, на улице Калинина в Петрозаводске, у дома №26 во время стихии от сильного порыва ветра сломалось большое дерево и упало на автомобиль Daewoo Matiz.

Автомобиль получил механические повреждения, водителя на момент ЧП в машине не было.

Как выяснилось позже, владельцем малолитражки оказалась девушка. Увидев масштаб трагедии и поняв, что без помощи спецслужб покинуть место происшествии она не сможет, девушка позвонила по номеру «112».

По словам пострадавшей владелицы авто, служба «112» отправила ее в ГИБДД, ГИБДД – в полицию, полиция – в МЧС, а МЧС вновь в полицию. Так прошло 1,5 часа.

ГИБДД отказалась приезжать, потому что автомобиль в момент происшествия был припаркован и никуда не ехал, полиция пообещала изучить вопрос завтра, а МЧС не пожелало убирать дерево без протокола от участкового.

Настойчивая владелица мини-авто несколько раз заходила на круги ада, прозвания спецслужбы и пытаясь достучаться до участкового. Тем временем, прошло уже более двух часов.

В результате удалось договориться о приезде к месту ЧП участкового и сотрудников МЧС. Женщина-полицейский занесла в протокол надпись о том, что машину на предмет повреждений осмотреть невозможно, так как крона упавшего дерева все закрывает.

Сотрудники МЧС спилили ветки дерева, освободили авто, и девушка покинула место происшествия, но 16 июля она должна прибыть в полицейский участок для составления протокола осмотра.

О дальнейших действиях пострадавшей, пока неизвестно. И будут ли они вообще после всех перепетий.