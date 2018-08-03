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Новости. Криминал
09:27, 03 Августа 2018
фото: artfile.me

В Петрозаводске девушка сдала в металлолом чужую иномарку

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В Петрозаводске 19-летняя девушка сдала в металлолом чужую иномарку, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в карельском МВД, в полицию Петрозаводска обратился пожилой мужчина, у которого пропал автомобиль. Машина долгое время стояла во дворе в неисправном состоянии.

Стражи порядка пришли к выводу, что к исчезновению иномарки причастна девушка, которая живет неподалеку.

"Она видела, что машина долгое время не эксплуатируется и, решив, что никто ее не хватится, использовала ее для собственного обогащения, - отметили в министерстве. - Девушка попросила знакомых помочь разобрать автомобиль на части и отвезти их в пункт приема металла. Помощникам она сказала, что машина принадлежит ей, и те не усомнились в правдивости ее слов". 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. 

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