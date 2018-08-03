В Петрозаводске девушка сдала в металлолом чужую иномарку

В Петрозаводске 19-летняя девушка сдала в металлолом чужую иномарку, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в карельском МВД, в полицию Петрозаводска обратился пожилой мужчина, у которого пропал автомобиль. Машина долгое время стояла во дворе в неисправном состоянии.

Стражи порядка пришли к выводу, что к исчезновению иномарки причастна девушка, которая живет неподалеку.

"Она видела, что машина долгое время не эксплуатируется и, решив, что никто ее не хватится, использовала ее для собственного обогащения, - отметили в министерстве. - Девушка попросила знакомых помочь разобрать автомобиль на части и отвезти их в пункт приема металла. Помощникам она сказала, что машина принадлежит ей, и те не усомнились в правдивости ее слов".

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.