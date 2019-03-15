В Петрозаводске девушку выписали из роддома прямо в СИЗО

Осужденную с новорожденным в СИЗО-1 посетил детский омбудсмен Геннадий Сараев, сообщили в УФСИН Карелии.

В Международный женский день, 8 марта, в СИЗО-1 в Петрозаводске из роддома им. Гуткина была выписана осужденная с новорожденным ребенком.

Осужденная была распределена в новую камеру для "матери с ребенком", в которой имеется все необходимое для ухода за новорожденным – детская кроватка, пеленальный стол с тремя функциональными ящиками и т.д. Развитию подрастающего ребенка может поспособствовать удобный складной манеж. Для удобства матери в камере присутствует расширенное количество удобной и нужной бытовой техники – утюг, электрический чайник, стерилизатор для детских бутылочек и сосок, двухконфорочная электрическая плита, необходимый набор посуды, автоматическая стиральная машина, холодильник, телевизор. Отдельно в камере присутствует душевая, совмещенная с санузлом. Ежедневно камеру посещает врач СИЗО-1, который проверяет самочувствие матери и развитие ребенка.

В минувший четверг, 14 марта, следственный изолятор №1 посетили уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев и руководитель Карельской региональной благотворительной общественной организации "Благотворительность. От сердца к сердцу" Оксана Димитрова.

Гости изолятора ознакомились с условиями, в которых содержится ребенок, а также провели беседу с матерью новорожденного ребенка. По окончании встречи Геннадий Сараев и Оксана Димитрова передали гуманитарную помощь, адресованную матери с ребенком, в которую вошли принадлежности для ухода за ребенком.