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Новости. Криминал
17:06, 16 Апреля 2018

В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки

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Директор ГУП в Петрозаводске попалась на вымогательстве взятки и махинациях с деньгами, сообщает МВД Карелии.

По версии следствия, государственное унитарное предприятие задолжало транспортной компании 600 тысяч рублей по договорам аренды. Директор приказала подчиненным не гасить долг.

Она потребовала у представителя коммерческой фирмы 480 тысяч рублей, в обмен на это она пообещала погасить задолженность.

Женщина была задержана после получения первой части взятки в 35 тысяч рублей. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное с вымогательством в крупном размере").

Кроме того, отмечает карельское управление следственного комитета, обвиняемая совместно с бухгалтером предприятия организовали заключение фиктивных договоров на оказание услуг и выполнение работ с подконтрольными фирмами, после чего перечислили на их счета 420 тысяч рублей, которые были обналичены и переданы директору.

Она же организовала заключение фиктивных договоров с обществом с ограниченной ответственностью, по которым услуги не оказывались и работы не выполнялись, а денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей были необоснованно перечислены третьим лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-04-16 19:12:07
Вот это взятка-35 тыс.руб.!!! А всё остальное ещё доказать нужно.Вот любят у нас опережать события и очернять людей.
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