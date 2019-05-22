В Петрозаводске для предпринимателей пройдет форум по проблемам госзакупок

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Форум предпринимателей Северо-Западного федерального округа "Госзакупки — мост между властью и бизнесом" пройдет 4-5 июня в Петрозаводске.
Как сообщили в министерстве экономического развития Карелии, на форуме будут рассмотрены последние нововведения в законодательстве о закупках, меры поддержки для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков, проблемы и механизмы защиты прав предпринимателей.
Какие мастер-классы проведут для предпринимателей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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