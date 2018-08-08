В Петрозаводске до 15 сентября планируется снести семь аварийных домов

До 15 сентября в городе будут демонтированы семь ветхих многоквартирных домов, сообщает мэрия Петрозаводска.

"С 6 августа подрядная организация приступила к разборке ранее расселенных аварийных зданий. Подрядчик ведет работы в рамках контракта, срок завершения работ – 15 сентября", - говорится в сообщении.

Уже снесены в здания по адресам: улица Пробная, 20, улица Промышленная, 12, Высотный проезд, 3. В ближайшее время организация-подрядчик приступит к демонтажу расселенных домов по адресам: улица Ригачина, 54, улица Рабочая, 23, улица Свирская, 5, улица Подсочная, 20.

Вывозом обломков конструкций и строительного мусора занимается муниципальное предприятие "Автоспецтранс".