В Петрозаводске до 15 сентября планируется снести семь аварийных домов

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До 15 сентября в городе будут демонтированы семь ветхих многоквартирных домов, сообщает мэрия Петрозаводска.
"С 6 августа подрядная организация приступила к разборке ранее расселенных аварийных зданий. Подрядчик ведет работы в рамках контракта, срок завершения работ – 15 сентября", - говорится в сообщении.
Уже снесены в здания по адресам: улица Пробная, 20, улица Промышленная, 12, Высотный проезд, 3. В ближайшее время организация-подрядчик приступит к демонтажу расселенных домов по адресам: улица Ригачина, 54, улица Рабочая, 23, улица Свирская, 5, улица Подсочная, 20.
Вывозом обломков конструкций и строительного мусора занимается муниципальное предприятие "Автоспецтранс".
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