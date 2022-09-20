В Петрозаводске дольщики могут пострадать от нерасторопности застройщиков

Прокуратура Карелии обнаружила на Кукковке и Перевалке дома, сроки завершения строительства которых могут быть сорваны.

По сообщению прокуратуры республики, по двум домам, возводимым застройщиками на Перевалке и Кукковке, несмотря на высокую степень готовности, имеются риски незавершения строительных работ в сроки, предусмотренные разрешительной документацией. Возможно отставание от планируемых сроков ввода в эксплуатацию.

«В связи с этим, прокурором Республики Карелия руководителям организаций-застройщиков объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Ввод в эксплуатацию и передача жилых помещений участникам долевого строительства планируются в 4 квартале 2022 года», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Минстроя Карелии пообещал полностью решить проблему с обманутыми дольщиками в 2023 году.