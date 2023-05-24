В Петрозаводске дому-памятнику, где обвалилась штукатурка, возвращают исторический облик

Начался ремонт фасада исторического здания на проспекте Ленина.
Рабочие восстанавливают фасад бывшего здания МИДа Карело-Финской ССР, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Штукатурка стала обваливаться с реконструированного здания сгоревшей детской поликлиники на проспекте Ленина весной этого года.
Подробнее читайте в «Московском комсомольце в Карелии».
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