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Новости. Общество
16:27, 04 Февраля 2019
фото: © Андрей Махонин/ТАСС

В Петрозаводске два автобуса могут изменить маршрут движения

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Транспортная схема Петрозаводска совершенствуется с учетом предложений горожан, сообщили в мэрии.

Вопрос транспортного обслуживания петрозаводчан рассматривался в ходе рабочего совещания с участием специалистов мэрии, представителей автотранспортных компаний, сотрудников ГИБДД, территориального управления Ространснадзора и депутатов Петросовета. Отмечено, что в ближайшее время по многочисленным пожеланиям граждан будет скорректирован пусть следования автобусов маршрута №1.

"Сейчас автобусы этого маршрута от конечной остановки в микрорайоне "Древлянка-7" до конечной остановки на улице Кемской проезжают через Гоголевский путепровод. В администрацию поступает большое количество обращений с предложением, чтобы при движении в сторону района Ключевая, автобусы проезжали по Лесному проспекту. Это значительно сократит время их нахождения в пути. В обратном направлении маршрут планируется оставить без изменений, чтобы обеспечить транспортную связь с республиканской больницей", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Специалисты также обсудили предложение об изменении пути следования автобусов маршрута №8. Сейчас при движении в Соломенное и обратно они проезжают по набережной Варкауса. Однако в последнее время в Администрацию стали поступать жалобы на частое несоблюдение водителями графика движения. Представители транспортной компании посетовали, что после переноса маршрута с Октябрьского проспекта на набережную Варкауса уменьшилось количество пассажиров и при сохранении утвержденных интервалов автобусы ездят полупустыми.

"Наши специалисты провели мониторинг, пассажиропоток достаточный. Чтобы выяснить мнение горожан о том, необходимо ли менять схему движения маршрута №8, в ближайшее время будет организован онлайн-опрос. В то же время хочу напомнить, что утвержденный график движения автобусов должен неукоснительно соблюдаться вне зависимости от интенсивности пассажиропотока", - сказал Андрей Бекелев.

На заседании также рассмотрели вопрос о корректировке графика движения автобусов маршрута №15. Предусмотрено удлинение интервалов и использование "разрывной схемы" движения, при которой большее число машин выходит на маршрут в утренние и вечерние часы.

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Комментарии

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Os
2019-02-04 17:13:37
Как раз в сторону Кукковки пробки нет при движении с Гоголевского моста, и автобус идет достаточно быстро. Лучше единицу было по Чапаева пустить, тогда бы были пассажиры с Перевалки до Кукковки. С остальными маршрутами проблема в том, что они ходят редко, вот пассажиры и не ждут их.
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