В Петрозаводске две легковушки не поделили перекресток

фото: © Скриншот с видео: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

На Зареке в Петрозаводске легковушки не поделили перекресток.

О дорожной аварии сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Там же появилось видео, запечатлевшее момент аварии.

ДТП произошло днем в пятницу, 8 декабря, в 15.42 на перекрёстке проспекта Невского и улицы Ригачина.

Момент аварии попал в объектив видеокамеры проекта «Мой Дом» компании «Ситилинк».

Судя по видео, автомобиль, двигавшийся по улице Ригачина по второстепенной дороге, не уступил дорогу легковушке , поворачивавшей налево с главной дороги.

Инфомация о пострадавших уточняется.