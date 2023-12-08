В Петрозаводске две легковушки не поделили перекресток

На Зареке в Петрозаводске легковушки не поделили перекресток.
О дорожной аварии сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Там же появилось видео, запечатлевшее момент аварии.
ДТП произошло днем в пятницу, 8 декабря, в 15.42 на перекрёстке проспекта Невского и улицы Ригачина.
Момент аварии попал в объектив видеокамеры проекта «Мой Дом» компании «Ситилинк».
Судя по видео, автомобиль, двигавшийся по улице Ригачина по второстепенной дороге, не уступил дорогу легковушке , поворачивавшей налево с главной дороги.
Инфомация о пострадавших уточняется.
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