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16.02.2020 19:00

В Петрозаводске две школы остаются на карантине

Новости. Общество
16:25, 17 Февраля 2020
фото: © Алексей Бородин/ТАСС
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Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице Карелии полностью закрыты школы №14 и №38.

За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 7078 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, в Петрозаводске - 3766 случаев.  Отмечается снижение заболеваемости на 4% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Минздрав Карелии.

Если на прошлой неделе в Петрозаводске были закрыты на карантин школы №8, 27, 38, то сейчас дети не помещают два учреждения  - школы №14 и №38. Кроме того, на карантине  остаются 18 классов в восьми школах города: лицее №13 и Академическом лицее, школах №12, №37,№ 17,№ 34,№ 46,№ 29. Закрыты также 4 класса в трёх школах в Костомукше, 1 класс в посёлке Чупа Лоухского района, 2 класса в школе №3 в Беломорске, 1 класс в школе п. Сумпосад Беломорского района и  группа детского сада  в п. Лоухи.

При обследовании больных выделено 12 различных штаммов вируса гриппа, отметили в Минздраве Карелии.

Напомним, на прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике был выше эпидемического порога на 26%.

 

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