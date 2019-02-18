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Новости. Общество
12:37, 18 Февраля 2019
фото: © Юрий Белинский/ТАСС

В Петрозаводске две управляющие компании, не сбившие вовремя сосульки, отстранят от работы

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Управляющие организации, игнорирующие замечания горожан, будут отстранять от работы, сообщили в администрации города.

Администрация Петрозаводска инициировала собрания собственников жилья в многоквартирных домах для принятия решений о замене двух управляющих компаний.

Причиной для созыва внеочередных собраний стала ненадлежащая работа управляющих компаний по уборке сосулек и наледи. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МКУ "Служба заказчика" Андрей Рогалевич.

"За нашим учреждением закреплена функция по инициации таких собраний. В случае, когда управляющие организации не соблюдают наши требования, мы ставим вопрос об их замене", - сказал руководитель "Службы заказчика".

Как отметила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова, сейчас специалисты администрации и работники "Службы заказчика" запустили процедуру подготовки к проведению собраний для смены управляющих организаций.

"Сосульки и наледь представляют серьезную опасность, поэтому мы в постоянном режиме ведем проверку зданий. Большинство управляющих компаний добросовестно выполняет свои обязанности, вовремя очищая отвесы кровель. Однако организации, имеющие много нареканий и вовремя не реагирующие на них, должны быть заменены", - пояснила Юлия Мизинкова.

Собрания собственников жилья для принятия решений об отстранении нерадивых УК состоятся в марте.

Горожанам напоминают, что о неудовлетворительной работе управляющих организаций можно сообщать по телефону МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" - 051.

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Комментарии

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zanoza
2019-02-18 13:17:57
Бесполезный номер -051! Я туда звонила! Принимают к сведенью! И всё! Предлагают самой писать жалобы и обращаться в различные инстанции . Телефоны этих инстанций правда дают! И нафига нужна такая единая диспетчерская служба?
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