В Петрозаводске двое мужчин изнасиловали прохожую

Инцидент произошел ночью 19 апреля, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, обвиняемые на улице в Петрозаводске напали на женщину, силой завели ее в подъезд дома, где изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.
С места происшествия обвиняемые скрылись, но в течение суток были задержаны.
Мужчины заключены под стражу.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия.
Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее петрозаводчанин пригласил девушку в гости и изнасиловал.
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