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В Петрозаводске двое мужчин изнасиловали прохожую

Новости. Криминал
19:15, 29 Апреля 2020
фото: © AP Photo/Tsering Topgyal
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Инцидент произошел ночью 19 апреля, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, обвиняемые на улице в Петрозаводске напали на женщину, силой завели ее в подъезд дома, где изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

С места происшествия обвиняемые скрылись, но в течение суток были задержаны.

Мужчины заключены под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее петрозаводчанин пригласил девушку в гости и изнасиловал.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-04-29 19:54:34
Досамоизолировались идиоты , полиция видимо тоже (((((((((((
Гость
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