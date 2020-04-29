В Петрозаводске двое мужчин изнасиловали прохожую

Инцидент произошел ночью 19 апреля, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, обвиняемые на улице в Петрозаводске напали на женщину, силой завели ее в подъезд дома, где изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.



С места происшествия обвиняемые скрылись, но в течение суток были задержаны.

Мужчины заключены под стражу.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия.



Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее петрозаводчанин пригласил девушку в гости и изнасиловал.