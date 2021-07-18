В Петрозаводске двух подростков унесло в Онежское озеро на надувном круге

Спасатели вернули несовершеннолетних на берег.

В минувшую субботу, 17 июля, карельским спасателям пришлось прийти на помощь двум подросткам, которых унесло в Онежское озеро в Петрозаводске. Как рассказал 19 июля на городской планерке руководитель «Единой дежурно-диспетчерской службы» Николай Дмитриев, подростки купались в озере без присмотра взрослых в районе хлебокомбината.

«Их на надувном круге унесло в озеро, – доложил участникам планерки Николай Дмитриев. – Работали оперативные службы, подростки спасены».