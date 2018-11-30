В Петрозаводске двух студентов выгнали из универа за кражу презервативов и конструктора

Студенты одного из вузов Петрозаводска систематически выносили товар из магазина, сообщили в Росгвардии Карелии.

За неделю из одного магазина студенты петрозаводского вуза, 20-летний житель Кондопоги и 21-летняя жительница Костомукши, вынесли товара более чем на 25 тысяч рублей: дорогой алкоголь, презервативы и конструктор.

Студенты трижды проносили товар на сумму 4-11 тысяч рублей. На четвертый раз вечером 24 ноября сотрудники вневедомственной охраны поймали ребят.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемые в краже отчислены из университета.