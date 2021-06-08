В Петрозаводске едва не сгорел мусоровоз

Лишь бдительность водителя, заметившего дым в бункере машины, помогла избежать беды, сообщили в пресс-службе «Автоспецтранса».

Загрузив отходы на территории одного из предприятий города, мусоровоз двинулся далее по маршруту, но выехать за ворота так и не успел. Водитель заметил дым в бункере машины и принял единственное верное решение — выгрузить мусор прямо на территории.

После того, как возгорание было ликвидировано, на место прибыл еще один мусоровоз, и в течение часа мусор был погружен в машину и вывезен. Причиной тления и возгорания могли послужить пакеты с использованными маслами и смесями, применяемыми в ремонте.

Инцидент произошел 8 июня. Напомним, это уже не первый подобный случай. Ровно год назад в Петрозаводске на Кукковке мусоровоз едва не сгорел из-за тлеющего окурка, выброшенного в мусорный бак.

«Автоспецтранс» обращает внимание жителей Карелии: с наступлением тёплой погоды следует внимательнее относится к выбрасываемому мусору. Непотушенный окурок, горящая спичка и легко воспламеняющиеся предметы могут привести к пожару.