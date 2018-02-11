09:45, 11 Февраля 2018
В Петрозаводске эвакуировали автомобили около дома, который посещал полпред Путина
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В карельской столице жильцы дома, которые посещал полпред президента в СЗФО Александр Беглов, обсуждают результаты его визита.
Как сообщалось, 10 февраля в рамках рабочей поездки в Карелию полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов поздравил с 90-летием петрозаводчанку, бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей, ветерана труда Ольгу Яковлевну Ромбачеву. Беглов заехал домой к Ольге Яковлевне, которая живет на Кукковке, чтобы лично поздравить с юбилеем.
Как пишут в соцсетях местные жители, в течение суток перед визитом коммунальные службы убрали во дворе весь снег и даже эвакуировали автомобили, которые мешали проезду к дому.
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