В Петрозаводске эвакуировали автомобили около дома, который посещал полпред Путина

В карельской столице жильцы дома, которые посещал полпред президента в СЗФО Александр Беглов, обсуждают результаты его визита.

Как сообщалось, 10 февраля в рамках рабочей поездки в Карелию полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов поздравил с 90-летием петрозаводчанку, бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей, ветерана труда Ольгу Яковлевну Ромбачеву. Беглов заехал домой к Ольге Яковлевне, которая живет на Кукковке, чтобы лично поздравить с юбилеем.

Как пишут в соцсетях местные жители, в течение суток перед визитом коммунальные службы убрали во дворе весь снег и даже эвакуировали автомобили, которые мешали проезду к дому.