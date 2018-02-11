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Новости. Общество
09:45, 11 Февраля 2018
фото: vk.com/runarunaru

В Петрозаводске эвакуировали автомобили около дома, который посещал полпред Путина

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В карельской столице жильцы дома, которые посещал полпред президента в СЗФО Александр Беглов, обсуждают результаты его визита.

Как сообщалось, 10 февраля в рамках рабочей поездки в Карелию полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов поздравил с 90-летием петрозаводчанку, бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей, ветерана труда Ольгу Яковлевну Ромбачеву. Беглов заехал домой к Ольге Яковлевне, которая живет на Кукковке, чтобы лично поздравить с юбилеем.

Как пишут в соцсетях местные жители, в течение суток перед визитом коммунальные службы убрали во дворе весь снег и даже эвакуировали автомобили, которые мешали проезду к дому.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-02-11 16:35:18
По существу. В Карелии - подрыв Конституционного строя, дискредитация государственной власти и даже нарушение международных обязательств России... Об этом сообщил высшему руководству страны. Про мелочи можно базарить, но это мелочи.
Zim
2018-02-11 16:06:21
Не нравится? А что скажете, когда в таких случаях людей из соседних квартир и из соседних подъездов будут выгонять, извините, эвакуировать?
циник
2018-02-11 13:26:49
Это какой то пи...ц, товарищи!
Илья
2018-02-11 11:34:48
Молодцы,смеются сами над собой,народ давно всё понял ,только
показуха задолбала уже....
pupsik
2018-02-11 10:27:40
а на каком основании эвакуировали, если стояла машина без нарушений пдд и прочих правил?
nae
2018-02-11 13:38:56
pupsik, ради безопасности. А вдруг заминирована?
Сеня
2018-02-11 10:10:53
Слева персонаж прямо из пиджака вылез , как будто он юбиляр , противно как то на душе .
" На патриотизм стали напирать
Видимо проворовались"
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Лёня
2018-02-11 15:53:31
Сеня,
Вы тоже заметили?
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