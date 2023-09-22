В Петрозаводске «Форд» столкнулся с «Фольксвагеном»

Авария произошла вечером 21 сентября.
Как сообщили в паблике со ссылкой на данные Госавтоинспекции Петрозаводска, 21 сентября в районе дома № 5 по улице Чистой произошло ДТП.
При выезде со второстепенной дороги 33-летняя нетрезвая водительница за рулем Ford не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем Volkswagen.
В результате аварии автомобили получили повреждения. Водителям оказали разовую медицинскую помощь, рассказали в источнике.
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