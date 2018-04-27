В Петрозаводске гараж сгорел вместе с автомобилем

В карельской столице произошел пожар в гараже, причины устанавливаются, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Вечером в четверг около дома №16 по Соломенскому шоссе произошел пожар в гараже.

В результате огнем были повреждены сам гараж и автомобиль ВАЗ-2111.

Причина возгорания, виновный и ущерб устанавливаются.