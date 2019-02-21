В Петрозаводске ГИБДД проверяют легальность такси

Профилактическое мероприятие "Такси" пройдет в Петрозаводске накануне Дня защитника Отечества, сообщили в ведомстве.

В Петрозаводске 21 и 22 февраля пройдет профилактическое мероприятие "Такси".

Сотрудники ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, законность нанесения цветографических схем и установки опознавательного фонаря легкового такси.

В ходе мероприятия автоинспекторы пресекают факты нарушения требований законодательства водителями, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, эксплуатирующихся с непройденным техническим осмотром, переоборудованных без соответствующего разрешения ГИБДД, а также с техническими неисправностями (условиями).

В рейдовых мероприятиях принимают участие сотрудники министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.