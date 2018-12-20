На "Главную елку Карелии" пригласили 500 успешных детей

В Музыкальном театре 21 декабря состоится детский праздник "Главная елка Карелии", сообщили в Минобразования республики.

По традиции "Главная елка Карелии" соберет самых талантливых и успешных детей из всех районов республики.

На Елку приглашены дети в возрасте от 9 до 13 лет, которые отличились в учебе, достигли хороших результатов в интеллектуальных, творческих, общественно-значимых мероприятиях и спортивных соревнованиях.

Всего участниками новогоднего праздника в столице Карелии станут 500 ребят. Им покажут спектакль "По щучьему веленью" и вручат новогодние подарки.