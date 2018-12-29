В Петрозаводске горел автомобиль

Пожар произошел в иномарке на Октябрьском проспекте, сообщили в МЧС Карелии.

Вчера, 28 декабря, в 18:26 на пр. Октябрьском,26А произошел пожар в автомобиле Toyota Matrix. В результате поврежден моторный отсек. Для ликвидации пожара привлекались 9 человек.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.