В Петрозаводске горела квартира многоэтажного дома

Пожар произошел на ул. Пархоменко в жилом многоэтажном здании, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 21 ноября, в 12.45 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Пархоменко, 33. В тушении пожара было задействовано пять единиц техники, 12 человек. В 12.59 пожар ликвидировали.

Спасено 5 человек.

Площадь ущерба – 2 кв м. Поврежден пол и стена.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновный и ущерб устанавливаются.