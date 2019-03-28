В Петрозаводске горели три мусорных контейнера

Пожар произошел на улице Чапаева 27 марта, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.40 на ул. Чапаева, 43 произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере.

В результате повреждены три контейнера на общей площади 2 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.