В Петрозаводске горели три мусорных контейнера

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Пожар произошел на улице Чапаева 27 марта, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 16.40 на ул. Чапаева, 43 произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере.
В результате повреждены три контейнера на общей площади 2 кв м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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