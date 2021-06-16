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В Петрозаводске горожане пожаловались в полицию на мужчину, пытавшегося увести детей с детской площадки

Новости. Общество
16:38, 17 Июня 2021
фото: instagram.com / lurje_best_manik

Жители Петрозаводска сообщают в Сети, что подозрительный мужчина пытался увести двух детей с детской площадки.

Горожане обратились в полицию. В МВД подтвердили «Столице на Онего», что к ним поступало обращение в среду, 16 июня. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место, но никого не обнаружили. На данный момент проводятся мероприятия по поиску очевидцев и самого подозреваемого.

Обстоятельства происшествия описаны в инстаграме Екатерины Лурье. Она разместила снимок человека в белой майке, которого подозревают в попытке увести детей.

«Мужчина, изображённый на фото, пытался увести двух девочек 6-и лет с детской площадки двора по Варкауса и Мурманской 1а.
Свидетелем данного кошмара стала моя мама, которая буквально выхватила из его рук детей. Предположительно, называет себя Виталий, 22 года. На вид совпадает. Коротко стриженный, почти лысый. Очень худощавое туловище и при этом широкий низ, хотя, возможно, визуально так казалось из-за брюк. Я прибежала на помощь, но он уже убежал, полиция уже ехала. Совершенно случайно я заметила, что он снова возвращается. Только в этот раз он шёл прямо на меня! Я не испугалась, а наоборот, заговорила с ним в надежде выиграть время! Он совершенно неадекватно себя вёл, хаотично жестикулировал и говорил несвязный бред о какой-то свободе. Минуя все подробности, молодой человек посещает данную площадку уже три недели! Три! Подходит и знакомиться с детьми, пытаясь выяснить, где они живут!!!», — говорится в сообщении.

Автор поста описала приметы мужчины:

«Светлое-зелёные глаза. Волосы светло-русые. Худые руки. При разговоре бесконечно их перекладывает и играет ладонями, словно при судорогах. Повторяет одну и ту же фразу несколько раз в минуту. На вопрос, живет ли он в этом районе, он ответил: „Нет, я живу далеко“», — пояснила она.

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