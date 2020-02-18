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В Петрозаводске готовятся к ремонту моста через реку Неглинка

Новости. Общество
12:06, 19 Февраля 2020
фото: Карты Google / скриншот
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Петрозаводский городской совет рассмотрит вопрос о передаче из муниципальной в государственную собственность участка дороги на улице Кирова в карельской столице из-за планов по ремонту моста.

Вопрос о передаче фрагмента дороги в центре города из муниципальной собственности Петрозаводска в государственную собственность Карелии будет рассмотрен на следующей сессии городского парламента. Проект подготовлен на основании обращения Минимущества региона с целью проведения реконструкции моста через реку Неглинка по ул. Кирова в Петрозаводске. 

"В 2020 на реализацию указанных мероприятий предусмотрены средства: всего 79,552 млн рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета – 74,779 млн рублей, средства Дорожного фонда Республики Карелия – 4,773, млн рублей..... Проведение конкурсных процедур на право заключения контракта на строительно-монтажные работы планируется в I квартале 2020 года",  - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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