В Петрозаводске готовятся к ремонту моста через реку Неглинка

Петрозаводский городской совет рассмотрит вопрос о передаче из муниципальной в государственную собственность участка дороги на улице Кирова в карельской столице из-за планов по ремонту моста.

Вопрос о передаче фрагмента дороги в центре города из муниципальной собственности Петрозаводска в государственную собственность Карелии будет рассмотрен на следующей сессии городского парламента. Проект подготовлен на основании обращения Минимущества региона с целью проведения реконструкции моста через реку Неглинка по ул. Кирова в Петрозаводске.

"В 2020 на реализацию указанных мероприятий предусмотрены средства: всего 79,552 млн рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета – 74,779 млн рублей, средства Дорожного фонда Республики Карелия – 4,773, млн рублей..... Проведение конкурсных процедур на право заключения контракта на строительно-монтажные работы планируется в I квартале 2020 года", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

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