В Петрозаводске готовятся открыть крупнейший городской каток

В Губернаторском парке 29 января откроется самая большая площадка для уличного катания в столице Карелии.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, 29 января в 14.00 в Губернаторском парке состоится открытие уже традиционного крупнейшего в городе катка — уже в девятый раз.

Проект реализует ТГК-1 вместе с КРОМО «Молодёжные инициативы» и Ресурсным центром добровольчества Карелии.

На открытии гостей ждут выступления фигуристок спортивной школы № 6 и вокальные номера детского фольклорного ансамбля «Петровская слобода», квесты, флешмобы и эстафеты от команды городского корпуса волонтеров, мастер-класс по катанию на коньках от экс-капитана профессиональной хоккейной команды «СКА-Карелия» Даниила Алексеева, фотозона и многое другое. Традиционно на катке будет работать «Доброе кафе», все средства от которого направят на благотворительность.

Площадка будет открыта до конца зимы, а каждое воскресенье с 14.00 до 16.00 там будут проходить спортивно -развлекательные мероприятия для всей семьи.