В Петрозаводске хотят снести аварийный дом

Карельские активисты ОНФ призвали власти Петрозаводска снести сгоревший дом в центре города, сообщили представители общественного движения.

Дом, расположенный на ул. Коммунистов, 21 еще в 2014 году был признал аварийным. С тех пор здание стало местом сбора асоциальных граждан, а вокруг него собирались горы мусора. После пожара в 2018 году ситуация усугубилась.

"В 20 метрах от него находится детская площадка, но местом для игр стал именно этот заброшенный объект, который в любой момент может разрушиться и привести к трагедии", – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.



В беседе с жильцами близлежащих домов общественники выяснили, что горожане неоднократно обращались в различные городские службы с просьбой хотя бы ограничить доступ к этому зданию, но никаких внятных ответов не получили. Снос этого дома активисты ОНФ взяли под свой контроль.