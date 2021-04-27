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Сразу три дороги ремонтируют в Петрозаводске

Новости. Общество
15:53, 28 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в адмнистрации города.

Представители мэрии города сегодня, 28 апреля, провели выездное совещание с представителем подрядчика - АО «АБЗ-Дорстрой». Обсуждался план работ, которые продолжатся и во время длинных выходных в начале мая.

Сейчас подрядная организация устанавливает новый бортовой камень на Лесном проспекте от Лососинского шоссе до Сыктывкарской улицы. Общая протяженность объекта — 3,3 километра.

Кроме того, заканчиваются работы на улице Правды — там рабочие укладывают верхний слой асфальта.

Сегодня же началось фрезерование на Пряжинском шоссе.

Администрация напоминает, что всего в рамках нацпроекта в 2021–2022 годах в разных районах Петрозаводска отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них.

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Комментарии

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врунофф
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