В Петрозаводске иномарка сбила ребенка

Под колесами автомобиля оказался восьмилетний мальчик, переходивший дорогу на Карельском проспекте в неустановленном месте.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло вчера около 19 часов. На Карельском проспекте водитель автомобиля Рено Симбол совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Ребенок получил травмы.