В Петрозаводске иномарка сбила женщину

В районе пересечения Вытегорского шоссе и проезда Тидена автомобиль Kia Sportage сбил 45-летнюю женщину, сообщает УГИБДД по Карелии.

Авария произошла в 12.20 в воскресенье.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage совершил наезд на пешехода, 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости перекрестка", - сказано в сообщении Госавтоинспекции.

Пострадавшей назначено лечение на дому.