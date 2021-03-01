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В Петрозаводске инспектор оштрафовал водителя троллейбуса за разговоры по мобильнику

Новости. Общество
10:41, 02 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
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Водителя троллейбуса ждет штраф за разговор по телефону, сообщили в Госавтоинспекции.

Инспектор ДПС обнаружил, что водитель троллейбуса разговаривает по телефону, который не оборудован гарнитурой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

Инспектор вынес водителю троллейбуса постановление об административном правонарушении по ст.12.36.1 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства").

Ранее сообщалось, что ребенка в Петрозаводске зажало в дверях троллейбуса

 

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Комментарии

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кир
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Не поможет. Они годами это делают и ничего не меняется. Где нестандартные решения проблемы?
Гость
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