В Петрозаводске инспектор оштрафовал водителя троллейбуса за разговоры по мобильнику

Водителя троллейбуса ждет штраф за разговор по телефону, сообщили в Госавтоинспекции.

Инспектор ДПС обнаружил, что водитель троллейбуса разговаривает по телефону, который не оборудован гарнитурой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

Инспектор вынес водителю троллейбуса постановление об административном правонарушении по ст.12.36.1 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства").

Ранее сообщалось, что ребенка в Петрозаводске зажало в дверях троллейбуса