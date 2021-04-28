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В Петрозаводске инспекторы ГИБДД заставили 70 водителей снять тонировку

Новости. Общество
12:53, 29 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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В Госавтоинспекции Петрозаводска подвели итоги профилактического мероприятия «Тонировка».

Как сообщили в ведомстве, во время проведения акции, с 19 по 28 апреля, автоинспекторы пресекли 72 нарушения с тонировкой. Водители были привлечены к административной ответственности за управление автомобилями, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Каждому из 72 водителей пришлось заплатить штраф  в 500 рублей.

Ранее сообщалось, что за две недели более 100 водителей в Карелии подвергли опасности детей.

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Комментарии

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наташка
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