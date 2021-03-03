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В Петрозаводске инспекторы подкараулили у садика родителей-нарушителей

Новости. Общество
10:28, 04 Марта 2021
фото: ТАСС / Егор Алеев
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Сотрудники ГИБДД выявили несколько случаев нарушения правил перевозки детей, которые допустили автомобилисты карельской столицы.

Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей у детского сада № 5 на Древлянке.

ГИБДД Петрозаводска сообщает, что в ходе мероприятия было пресечено три нарушения. Один водитель перевозил шестилетнего ребенка на переднем сидении без детского удерживающего устройства. Второй автомобилист вёз четырехлетнюю девочку на заднем сидении без детского удерживающего устройства, ремнем безопасности она не была пристегнута. Третий автолюбитель перевозил трехлетнего ребенка на заднем сидении без детского удерживающего устройства, ремнем безопасности он также не был пристегнут.

"С нарушителями проведены профилактические беседы о правилах перевозки детей, составлены административные материалы за нарушения правил дорожного движения. Водителей ждет штраф в размере 3000 рублей", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что подрядчик в Петрозаводске оштрафован на 6 млн рублей за плохую уборку снега.

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