В Петрозаводске инспекторы устроят водителям контроль трезвости

Сегодня в столице Карелии пройдет «Контроль трезвости», сообщают в ГИБДД.

Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» состоится в Петрозаводске. Об этом информирует ГИБДД карельской столицы.

За 10 месяцев этого года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 646 водителей в состоянии опьянения, 64 из них сели за руль пьяными повторно.

За «пьяное вождение» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.