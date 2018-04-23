В Петрозаводске инвалиды и участники войны получают бесплатные проездные

Бесплатные проездные билеты на городские маршрутные автобусы выданы 25 человекам.

Администрация Петрозаводска напоминает, что с 1 марта инвалидам и участникам Великой Отечественной войны или их представителям (по доверенности) в Комплексном центре социального обслуживания "Истоки" выдаются именные бесплатные проездные билеты.

В соответствии с договоренностью, достигнутой администрацией города с транспортными компаниями, бесплатный проезд в петрозаводских маршрутках предоставлен инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, имеющим льготы в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О ветеранах". На данный момент выданы 25 льготных проездных.

Проездные билеты будут действительны до конца года. Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" расположен по адресу: улица Лизы Чайкиной, 9.

Телефон для справок - 76-95-46.