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Новости. Общество
16:13, 23 Апреля 2018

В Петрозаводске инвалиды и участники войны получают бесплатные проездные

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Бесплатные проездные билеты на городские маршрутные автобусы выданы 25 человекам.

Администрация Петрозаводска напоминает, что с 1 марта инвалидам и участникам Великой Отечественной войны или их представителям (по доверенности) в Комплексном центре социального обслуживания "Истоки" выдаются именные бесплатные проездные билеты.

В соответствии с договоренностью, достигнутой администрацией города с транспортными компаниями, бесплатный проезд в петрозаводских маршрутках предоставлен инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, имеющим льготы в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О ветеранах". На данный момент выданы 25 льготных проездных.

Проездные билеты будут действительны до конца года. Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" расположен по адресу: улица Лизы Чайкиной, 9.
Телефон для справок - 76-95-46.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-04-23 16:40:11
Коммерсанты молодцы. Не стали заморачиваться. Выписали эту сотню проездных, причем сразу до конца года. И мэрия тут особо и не при чем.
А что там с МУНИЦИПАЛЬНЫМ троллейбусом?! В 2017 ветеранов гоняли ежемесячно. В январе-марте просто не выдавали проездные. (про апрель просто не в курсе, возможно тоже). Вот тут как раз мэрия ответить должна.
кир
2018-04-23 16:27:09
Бакинову выдали бесплатный проездной? Да, тому, кто швырнул на стол власти юбилейную награду, знак победы. Неизвестно широкой публике за что её дали? По возрасту он не мог быть на фронте.
Гость
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