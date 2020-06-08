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В Петрозаводске ищут директора для лицея, где руководители увольнялись со скандалом

Новости. Общество
15:08, 08 Июня 2020
фото: © lyceum13.karelschool.ru
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Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора лицея №13.

По сообщению мэрии, документы от соискателей принимаются с 8 июня до 7 июля 2020 года в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 185910, Петрозаводск, проспект Ленина, дом 2, кабинет 426.

Заседание конкурсной комиссии состоится 14 июля в 15 часов в здании администрации города.

Подробную информацию можно найти здесь.

Напомним, исполняла обязанности директора лицея до конца учебного года Ольга Тулубаева, учитель математики. Она пришла на смену Татьяне Черкавской, которая написала заявление об уходе по собственному желанию в январе нынешнего года. До Черкавской директором лицея №13 была Галина Васильева. Ее уволили 23 июня 2017 года без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам. Увольнение Васильевой вызвало большой общественный резонанс.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гостья
2020-06-08 17:30:23
Разрушать легко, а вот собрать...
новый
2020-06-08 18:09:54
Гостья, не помнишь как там называлась парикмахерская ейной доченьки ?
Сеня
2020-06-08 15:49:03
наследие коммуняки Васильевой тяжелое...
новый
2020-06-08 15:13:35
Опять школьные теплицы в аренду мимо кассы сдавали ?
Demari
2020-06-08 15:45:14
новый, мимо твоей кассы ?
кир
2020-06-08 17:55:12
Demari, это твой примитивный уровень судить о людях согласно своей тёмной психологии.
Гость
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