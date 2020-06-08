В Петрозаводске ищут директора для лицея, где руководители увольнялись со скандалом

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора лицея №13.

По сообщению мэрии, документы от соискателей принимаются с 8 июня до 7 июля 2020 года в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 185910, Петрозаводск, проспект Ленина, дом 2, кабинет 426.

Заседание конкурсной комиссии состоится 14 июля в 15 часов в здании администрации города.

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Напомним, исполняла обязанности директора лицея до конца учебного года Ольга Тулубаева, учитель математики. Она пришла на смену Татьяне Черкавской, которая написала заявление об уходе по собственному желанию в январе нынешнего года. До Черкавской директором лицея №13 была Галина Васильева. Ее уволили 23 июня 2017 года без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам. Увольнение Васильевой вызвало большой общественный резонанс.