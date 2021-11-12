В Петрозаводске ищут двух девушек, подозреваемых в краже из торгового центра (ВИДЕО)

Полицейские просят помочь установить личности девушек, которые могут быть причастны к краже в магазине в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личности девушек, подозреваемых в хищении товара. Инцидент зафиксирован 18 ноября в одном из магазинов крупного торгового центра.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемых, полицейские просят сообщать значимые сведения по номеру телефона: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.