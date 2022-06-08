В Петрозаводске ищут мужчину, который ушел из дома 10 дней назад и пропал

Полиция разыскивает 55-летнего петрозаводчанина, пропавшего без вести.

Полиция столицы Карелии ищет Олега С. 1967 года рождения. Мужчина утром 6 июня ушел из дома, расположенного на улице Лизы Чайкиной, и пропал. До настоящего момента его местонахождение неизвестно, сообщили в МВД Карелии.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 174 см, худощавого телосложения, глаза серые.

Был одет: джинсовый костюм синего цвета.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 8 953 549 69 78, 8 8142 73 92 40 или 02 (с мобильного — 102)», — говорится в сообщении ведомства.