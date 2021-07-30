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В Петрозаводске ищут свидетелей наезда на пешехода

Новости. Происшествия
12:03, 02 Августа 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

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Пешехода сбили ночью на тротуаре в Петрозаводске, Госавтоинспекция карельской столицы просит откликнуться свидетелей.

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает свидетелей наезда на пешехода.

Ночью 6 декабря 2020 года в районе дома № 24 по улице Краснофлотской в Петрозаводске водитель автомобиля Skoda Oсtavia, выехав на тротуар, сбил пешехода — 35-летнего мужчину, который был госпитализирован с травмами. Авария произошла в 2.50 ночи.

Водитель скрылся с места происшествия, но спустя некоторое время был установлен. Им оказался 39-летний мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска просят свидетелей аварии оказать помощь и обратиться по адресу: Петрозаводск, Курганский проезд, д. 6, кабинет 310 (следственный отдел) или позвонить по телефонам: 739-401, 715-900 (дежурная группа ГИБДД Петрозаводска).

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Комментарии

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кир
2021-08-02 12:13:15
Был установлен и убит. Для сбегающих с места аварии.
Off
2021-08-02 12:25:04
кир, крови тебе все мало..упырек.
кир
2021-08-02 12:54:29
Off, с вами полудиким иначе нельзя. Тебя тоже выпороть, ты слов не понимаешь.
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