В Петрозаводске ищут свидетелей наезда на пешехода

Пешехода сбили ночью на тротуаре в Петрозаводске, Госавтоинспекция карельской столицы просит откликнуться свидетелей.

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает свидетелей наезда на пешехода.

Ночью 6 декабря 2020 года в районе дома № 24 по улице Краснофлотской в Петрозаводске водитель автомобиля Skoda Oсtavia, выехав на тротуар, сбил пешехода — 35-летнего мужчину, который был госпитализирован с травмами. Авария произошла в 2.50 ночи.

Водитель скрылся с места происшествия, но спустя некоторое время был установлен. Им оказался 39-летний мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска просят свидетелей аварии оказать помощь и обратиться по адресу: Петрозаводск, Курганский проезд, д. 6, кабинет 310 (следственный отдел) или позвонить по телефонам: 739-401, 715-900 (дежурная группа ГИБДД Петрозаводска).