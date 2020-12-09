В Петрозаводске нашли водителя, который сбил на тротуаре пешехода и уехал

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили водителя, скрывшего с места ДТП на Краснофлотской.

Напомним, в воскресенье, 6 декабря, в 2.50 в районе дома №24 по улице Краснофлотской неустановленный водитель на неустановленном автомобиле выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход – 35-летний мужчина – получил травмы и был госпитализирован.

Водитель с места происшествия скрылся, в ГИБДД не сообщил.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, водитель установлен. Им оказался 39-летний мужчина на автомобиле Skoda Octavia.

В настоящее время проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Мужчине грозит лишение прав и крупный штраф.

Ранее Госавтоинспекция разыскала водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе на проспекте Александра Невского.