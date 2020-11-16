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В Петрозаводске нашли водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе

Новости. Общество
09:56, 17 Ноября 2020
фото: © кадр из видео/камеры "Сампо"
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Водитель, скрывшегося места ДТП на переходном переходе на проспекте Александра Невского, установлен, ему грозит лишение прав или административный арест.

Напомним, 12 ноября в 17:09 в районе дома №65 по проспекту Невского неустановленный водитель на автомобиле (предположительно Nissan Almera) совершил наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате происшествия 16-летняя девочка получила травмы.

Как сообщили в Госавтоиспекции Карелии, в ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель установлен. Им оказался 52-летний мужчина.

В отношении нарушителя составлен протокол, который направлен в суд.

Мужчине грозит лишение права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест.

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