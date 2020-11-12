890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента 15
12.11.2020 16:00
Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян 6
12.11.2020 19:10
Школа №27 в Петрозаводске ушла на "дистант" из-за пандемии коронавируса 11
Сегодня 10:38
Задержан предприниматель, пытавшийся дать взятку одному из начальников отдела МВД в Карелии 5
12.11.2020 18:41
Названы различия в симптомах гриппа и коронавируса
12.11.2020 20:40
Коронавирус забрал жизни еще двух жителей Карелии: число жертв пандемии достигло 66 человек 3
Сегодня 09:15

В Петрозаводске ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:15, 13 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Водитель совершил наезд на девочку-подростка на проспекте Невского и скрылся с места ДТП.

Напомним, мама, чью дочь вечером 12 ноября машина сбила на пешеходном переходе, обратилась за помощью в поиске свидетелей.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 12 ноября в 17.09 в районе дома №65 по проспекту Невского неустановленный водитель на автомобиле (предположительно Nissan Almera) совершил наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате происшествия 16-летняя девочка получила травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

"Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44".

Момент ДТП попал в объектив камеры компании Сампо.ру.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

Сегодня 12:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 12:35
Когда лениться не грех
Сегодня 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 4
12.11.2020 09:18
"Зачистка перед выборами" 2
10.11.2020 15:37
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»