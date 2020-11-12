В Петрозаводске ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе (ВИДЕО)

Водитель совершил наезд на девочку-подростка на проспекте Невского и скрылся с места ДТП.

Напомним, мама, чью дочь вечером 12 ноября машина сбила на пешеходном переходе, обратилась за помощью в поиске свидетелей.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 12 ноября в 17.09 в районе дома №65 по проспекту Невского неустановленный водитель на автомобиле (предположительно Nissan Almera) совершил наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате происшествия 16-летняя девочка получила травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

"Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44".

Момент ДТП попал в объектив камеры компании Сампо.ру.