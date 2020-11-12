Водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Петрозаводске и уехал, мать ищет свидетелей (ВИДЕО)

На проспекте Александра Невского водитель наехал на девочку на пешеходном переходе и покинул место ДТП, сообщает мать ребенка.

В группе "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось сообщение матери, чью дочь накануне вечером на пешеходном переходе сбила машина.

"Дорогие мои водители! - обращается петрозаводчанка. - Искренне прошу помощи свидетелей в поиске некоего слепого водителя «Ниссан-Алмера» классик белого (серебристого) цвета, сбившего мою дочь, переходившую пешеходный переход по пр. А. Невского, 60, по правилам и убедившись, что авто слева притормаживает! Мне страшно представить, что могло бы быть, будь скорость выше! Не выйти из своего авто, не узнать, как самочувствие, тупо уехать… Не буду давать комментарии, мне хватило нервного срыва…".

Судя по записи видеокамеры, ДТП произошло в четверг, 12 ноября около 17 часов.