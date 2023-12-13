В Петрозаводске ищут водителя, сбившего девушку и уехавшего с места ДТП

Женщина за рулем авто довезла сбитую ею девушку до дома, но в ГИБДД ничего не сообщила.

Инцидент, как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, произошел 12 декабря в 16.28 в районе дома № 31/1 по Лососинскому шоссе.

Неустановленная женщина — водитель на автомобиле, марка которого пока также неизвестна, сбила девушку, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.

Водитель довезла пешехода до дома, но в ГИБДД о происшествии не сообщила. После этого 17-летняя девушка сама обратилась к врачам, которые оказали ей разовую медицинскую помощь.

В Госавтоинспекции в ходе выяснения обстоятельств ДТП обратились к очевидцам происшествия с просьбой помочь установить личность водителя.

Все, кто располагает сведениями по указанному факту, могут сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.