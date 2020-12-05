В Петрозаводске ищут волонтеров-водителей, чтобы возить врачей на работу

Жителей столицы Карелии просят помощь с доставкой на работу врачей, чьи учреждения находятся в отдаленных микрорайонах города.

"Помощь автоволонтеров особенно необходима медикам, которые работают в отдаленных микрорайонах города. Не оставайтесь в стороне! Так, например, можно помочь врачам Республиканского противотуберкулезного диспансера, которым сложно добираться на работу в Соломенное", - пишут в паблике "Республика Карелия".

Для того, чтобы стать автоволонтером, нужно отправить смс на номер 89535481313 с указанием ФИО, даты рождения и номера автомобиля.

Ранее железнодорожная больница Петрозаводска просила добровольцев возить на своих авто врачей из отдаленных микрорайонов города на работу.