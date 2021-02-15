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В Петрозаводске ищут здоровых и несудимых кандидатов в водители троллейбусов

Новости. Общество
11:49, 16 Февраля 2021
фото: © кадр из фильма "Берегись автомобиля"
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Предприятие "Городской транспорт" и агентство занятости населения Петрозаводска приглашают на ярмарку учебных рабочих мест, сообщили в администрации города.

Соискатели смогут претендовать на получение профессии "Водитель троллейбуса" с гарантией трудоустройства.

Так, 19 февраля с 10.00 до 12.00 агентство занятости населения Петрозаводска совместно с ПМУП "Городской транспорт" проведут ярмарку учебных рабочих мест. Мероприятие пройдёт по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д.14, каб.103. На него приглашаются кандидаты на обучение профессии "Водитель троллейбуса" с гарантией дальнейшего трудоустройства.

Требования к соискателям – годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. При себе необходимо иметь паспорт РФ, трудовую книжку, документ об образовании. Участникам также стоит помнить о соблюдении мер безопасности в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации: использовании средств индивидуальной защиты и социальной дистанции.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 59-26-19, 59-31-68, 8 (921) 464-07-09.

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Комментарии

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dimchik19725
2021-02-16 12:53:23
З.п. 17 т.р...
Негодяй
2021-02-16 12:39:20
Это вам не петросовет какой, требования к кандидатам посерьезнее.
Dima
2021-02-16 12:29:37
Ну где же вы таких найдете?
David.
2021-02-16 12:29:03
з.п. нормальную предложите и искать не придется.
Изя
2021-02-16 11:58:02
Судимость то здесь при чём . Трудовой кодекс не читали в ТУ ?? о Конституции РФ не слышали ???? :)
Гость
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