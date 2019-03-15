В Петрозаводске использованные батарейки поменяют на яблоки

Партнёром акции выступит крупнейший в России завод по утилизации экологически опасных отходов.

"Сдай батарейку – получи яблоко" – под таким девизом 20 марта пройдет глобальная акция "Зеленые игры", организованная Центром корпоративного волонтёрства "ДаДобро" и приуроченная к Международному дню Земли. Главной задачей акции организаторы называют привлечение внимания общества к ответственному потреблению экологически опасных вещей. Генеральным партнером выступает челябинский завод "Мегаполисресурс" – современное высокотехнологичное предприятие, безопасно утилизирующее батарейки.

Проблематика акции очевидна: на утилизацию ежегодно попадает не более 1% от всех используемых в России аккумуляторов. Цифры выглядят особенно мрачными, при условии, что речь идет примерно о 200 тысячах тонн токсичных отходов, которые каждый день негативно воздействуют на планету. И это только за один год! Суть акции "Зеленые игры" заключается в том, что яркие "Бокси” для сбора батареек устанавливаются в офисах компаний и общественных пространствах и каждый человек, вне зависимости от того, сколько батареек он опустил в бокс, получает зеленое яблоко с красной наклейкой Da! – как знак любви к земле и внимательного отношения к сохранению экологии. За лучшие фотографии с хэштегом #дапланете команда "ДаДобро" обещает подарить классные эко-призы.

Все собранные в рамках акции батарейки будут доставлены на завод "Мегаполисресурс" и полностью переработаны. "Мы можем ручаться, что ни грамма вредных веществ не попадет в окружающую среду", – говорят организаторы.

Акция проводится движением DaDobro в третий раз, и c каждым годом ее география расширяется. В прошлом году экологическую инициативу поддержали компании в 22 городах России, в этот раз организаторы планируют собирать батарейки в не менее чем 30 городах. Впервые акция вышла на международный уровень: ее поддержали организации 8 стран - Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Литвы, Латвии, Кипра, Румынии, Чехии.

"Зеленые игры" – акция очень простая и в то же время радостная и весенняя: каждый кто приносит хотя бы одну использованную батарейку, получает витаминный подарок – сочное зеленое яблоко. Для организаций это что-то вроде объединяющей офисной игры, яркий эпизод в рабочих буднях. А для людей – повод задуматься о том, что сбор и правильная утилизация батареек – это не прихоть, а необходимость, которая должна стать нормой для каждого в самом ближайшем будущем. Сегодня во многих городах, даже самых маленьких, уже установлены специальные контейнеры для сбора использованных батареек – найти не проблема, главное, не лениться, и понимать, насколько это важно…

20 марта сдать батарейки и получить в награду яблоко в Петрозаводске можно будет по адресу: "Почта России", ул. Дзержинского д.5.

Все вопросы по акции "Зелёные игры" можно задать по электронной почте OlgaVl@vfsglobal.com или по телефону +79814024811